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Росія заявила про початок «триденного перемир’я» Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія заявила про початок «триденного перемир’я» Путіна
Окупанти заявили про перемир'я
фото: Reuters

Тим часом, один із українських військових пише, що окупанти готуються до штурму Покровська

Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що остання зафіксована повітряна активність з боку РФ відбулася 7 травня о 23:01. Тоді писали про пуски керованих авіаційних бомб на територію Сумської області. Тим часом, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, вночі, 7 травня, окупанти атакували Київ безпілотниками. З’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком».

Один із російських безпілотників влучив у житловий будинок у Шевченківського районі столиці. Удар потрапив на відео.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин.

Раніше ми писали, що вночі, 7 травня, далекобійні дрони СБУ уразили два заводи ВПК в російському тилу: «Базальту» та «Сплаву». Про це «Главкому» повідомили джерела у СБУ.

«Бавовна «завітала» на «Базальт» – головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод «Сплав» – єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення», – повідомив співрозмовник.

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Теги: війна путін перемир'я

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