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Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем
Під час слухань у Конгресі Бессент сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем

Скот Бессент підкреслив, що все одно переговори з Росією будуть вести, оскільки дипломатія передбачає діалог з усіма сторонами

Під час слухань у Конгресі, що відбулися в середу, 7 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу санкційної політики адміністрації Джо Байдена щодо Росії, назвавши її недостатньо ефективною. Крім того, він відповів на запитання про те, чи вважає президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Post.

Один із конгресменів поцікавився, чи погодиться Бессент вести переговори з Путіним, який є військовим злочинцем. У відповідь міністр наголосив, що дипломатія передбачає діалог з усіма сторонами.

«Я переконаний, що перемовини були необхідними із японцями після Другої світової війни», – підкреслив Бессент.

На пряме запитання, чи вважає він російського лідера воєнним злочинцем, міністр відповів ствердно: «Так».

Окремо він розкритикував поточні санкції США проти Росії, зауваживши, що ті спрямовані переважно на компанії нижчої ланки в нафтовому секторі та передбачають обмеження ціни, яке, за його словами, не дало очікуваних результатів.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу на конференції в Інституті Мілкена у Каліфорнії, повідомляє «Главком».

«Президент Трамп вважає, що ця угода надає йому додаткові інструменти тиску на Кремль, коли настане момент для звернення до них. Її меседж полягає в тому, що США залишаються в Україні і не мають наміру йти», – зазначив міністр.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. 

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Теги: путін США дипломатія

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