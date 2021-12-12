Партія Шольца обрала нових керівників

Співголовами Соціал-демократичної партії стали Ларс Клінґбайль та Заскія Ескен

Соціал-демократична партія Німеччини на з’їзді 11 грудня обрала нове керівництво – співголовами партії стали Ларс Клінґбайль та Заскія Ескен. Про це пише видання «Німецька хвиля».

У промові до делегатів з’їзду Клінґбайль заявив про шанс сформувати «соціал-демократичне десятиліття» після перемоги партії на федеральних виборах.

Тим часом Ескен заявила про намір змінити країну, зробивши її сильнішою та справедливішою.

Також на з'їзді було обрано нового генерального секретаря партії. Цю посаду обійняв Кевін Кюнерт. На новій посаді Кюнерт вже заявив про бажання внести поправки до угоди про коаліцію. Зокрема, його не влаштовують пункти про обмеження розміру орендної плати за житло та розмір допомоги з безробіття.

Окрім того, Кюнерт визнає, що між ним та канцлером Олафом Шольцом зберігаються певні політичні розбіжності.

Нагадаємо, посол України в Берліні Андрій Мельник впевнений, що новий уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцем продовжить посередницьку місію «нормандської четвірки» й надалі інтенсивно опікуватиметься переговорним процесом щодо України.

Як віломо, 8 грудня у Німеччині заступив на посаду новий канцлер Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства. Цього ж дня новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Наразі Сполучені Штати Америки розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

Напередодні посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер заявляв, що рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2».

Також президент США Джозеф Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

Нагадаємо, Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Зокрема Байден повідомив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.