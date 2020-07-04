Племінник президента Росії Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції»



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Колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції»

Рішення про призначення Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді

Двоюрідний племінник глави Росії, колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції». Як повідомляється на сайті політичної організації, рішення про призначення Романа Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді.

Уточнюється, що Роман Путін вступив в партію 20 червня. «Роман Ігорович має великий досвід громадської і політичної діяльності, в області державної служби. Ефективний підприємець. Партія отримає новий імпульс у розвитку антикорупційної діяльності, реалізації різних соціальних проєктів», – йдеться в заяві партії.

У суботу, 4 липня, в Росії набула чинності оновлена конституція з поправками, схваленими на «всенародному голосуванні». У Держдумі вже почали працювати над зміною законодавчої бази.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.

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