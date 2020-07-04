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    У світі

    Племінник президента Росії Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції»

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    Колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію &laquo;Народ проти корупції&raquo; - Племінник президента Росії Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції»
    Колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції»

    Рішення про призначення Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді

    Двоюрідний племінник глави Росії, колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції». Як повідомляється на сайті політичної організації, рішення про призначення Романа Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді.

    Уточнюється, що Роман Путін вступив в партію 20 червня. «Роман Ігорович має великий досвід громадської і політичної діяльності, в області державної служби. Ефективний підприємець. Партія отримає новий імпульс у розвитку антикорупційної діяльності, реалізації різних соціальних проєктів», – йдеться в заяві партії.

    У суботу, 4 липня, в Росії набула чинності оновлена конституція з поправками, схваленими на «всенародному голосуванні». У Держдумі вже почали працювати над зміною законодавчої бази.

    Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

    Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. 

    До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

    Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

    Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році. 

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