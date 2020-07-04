Племінник президента Росії Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції»
Рішення про призначення Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді
Двоюрідний племінник глави Росії, колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції». Як повідомляється на сайті політичної організації, рішення про призначення Романа Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді.
Уточнюється, що Роман Путін вступив в партію 20 червня. «Роман Ігорович має великий досвід громадської і політичної діяльності, в області державної служби. Ефективний підприємець. Партія отримає новий імпульс у розвитку антикорупційної діяльності, реалізації різних соціальних проєктів», – йдеться в заяві партії.
Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.
Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.
До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.
Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.
Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.