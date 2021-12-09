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    CNN: санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору

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    США&nbsp;розробляють різні варіанти санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну - CNN: санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору
    США розробляють різні варіанти санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну
    фото: reuters

    Вашингтон враховує, який вплив санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США

    Сполучені Штати Америки розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору. Про це пише CNN.

    Зазначається, що Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США.

    «Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектору – це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер заявляв, що рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2».

    Цього тижня США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2».

    Також Байден розповів, як США захищатимуть Україну від агресора.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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    Теги: Росія енергетика США санкції агресія
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    CNN: санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору