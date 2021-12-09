CNN: санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору

США розробляють різні варіанти санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну

Вашингтон враховує, який вплив санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США

Сполучені Штати Америки розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору. Про це пише CNN.

Зазначається, що Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США.

«Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектору – це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно», – йдеться в повідомленні.

Напередодні посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер заявляв, що рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2».

Цього тижня США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2».

Також Байден розповів, як США захищатимуть Україну від агресора.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.