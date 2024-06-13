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«Огидно і жахливо»: радник Байдена відреагував на всиновлення в РФ українських дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Огидно і жахливо»: радник Байдена відреагував на всиновлення в РФ українських дітей
Салліван визнав, що після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російські чиновники депортували до РФ сотні тисяч українських цивільних
фото: Reuters

Радник президента США: Росія «веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу»

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Білий дім має нові достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення. Він зазначив, що те, що робить Росія – жахливо, про це йдеться на сайті Білого дому.

«Це огидно та жахливо. Ці українські діти зі своїми сім'ями мають бути в Україні. Росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу», – сказав він.

Салліван визнав, що після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російські чиновники депортували до РФ сотні тисяч українських цивільних, «включно з дітьми, силоміць розлученими зі своїми родинами».

Джейк Салліван підкреслив, що ці діти належать до своїх сімей, додавши, що Росія «веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу» і «чинить військові злочини та злочини проти людяності в Україні».

Нагадаємо, на російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація принаймні про чотирьох українських дітей, яких окупанти викрали за перші місяці повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Financial Times.

Діти віком від восьми до 15 років перебувають в українській базі як зниклі безвісти, однак на російському сайті їхнє українське походження не вказано. Крім того, росіяни змінили імена та вік деяких дітей. Так, одній дитині вони дали нове російське ім’я та інший вік, а іншій дитині змінили ім’я на зросійщений варіант.

До слова, Головне управління розвідки запустило портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, представники російської православної церкви навмисне нищать ідентичність українських дітей, яких примусово були вивезені з дитячих будинків та інтернатів Донецької області.

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Теги: радник влада розслідування військові росія

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