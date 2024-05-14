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У Росії через «втручання сторонніх осіб» зійшов із рейок вантажний потяг (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії через «втручання сторонніх осіб» зійшов із рейок вантажний потяг (відео)
Рух поїздів через аварію припинено
фото: росЗМІ

Інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці

У ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб». Про це повідомила Приволзька залізниця РФ.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Повідомляється, що інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці. Рух поїздів припинено, через що очікуються затримки пасажирських поїздів. Пізніше рух відкрили одним шляхом у реверсивному режимі. З запізненнями прямують два поїзди – один із Волгограда до Санкт-Петербурга, другий – у зворотному напрямку.

На місце направлено відновлювальні поїзди зі станцій імені Максима Горького та Арчеда. На Приволзькій залізниці працює оперативний штаб.

У головному управлінні МНС Росії по Волгоградській області уточнили, що в результаті сходу спалахнули вагон із дизпаливом та вагон із пиломатеріалами. Загасити пожежу вдалося о 3.38 ночі, постраждалих немає.

За відомостями Telegram-каналу Baza, вантажний потяг зійшов із рейок після атаки безпілотником. «...унаслідок атаки дрона загорілися два вагони з пальним. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього стався розлив пального і загорілася трава. Усього з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда...», – підкреслюється на каналі.

Раніше повідомлялося, що У Росії зійшли з рейок одразу 20 вагонів поїзда (відео).

Теги: росія потяг залізниця

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