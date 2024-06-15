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Саміт миру: Дуда різко висловився про Лукашенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Саміт миру: Дуда різко висловився про Лукашенка
Президент Польщі Анджей Дуда назвав Лукашенка лялькою Путіна
фото з відкритих джерел

«Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама», – Дуда

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дозволив Росії напасти на Україну. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

«Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама. Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії РФ напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав. Атак, які тривають понад три роки», – зазначив Дуда.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15 −16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: Анджей Дуда путінський режим росія путін Білорусь Польща Олександр Лукашенко війна

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