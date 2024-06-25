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Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року
На Лиманському напрямку від початку доби ворог вже втратив 92 особи загиблими та пораненими
фото: Генштаб

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 22

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари із використанням 70 КАБів, задіяв 510 дронів-камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, де агресор не полишає спроб прорвати нашу оборону. За сьогодні окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське.

На Харківському напрямку

Протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом дня активність ворога була зосереджена поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське, Терни, Торське та у Серебрянському лісі. Українськими захисниками відбито понад 20 спроб загарбників наблизитися до наших оборонних позицій. На Лиманському напрямку від початку доби ворог вже втратив 92 особи загиблими та пораненими, а також п’ять одиниць озброєння і військової техніки.

На Сіверському напрямку

Кількість боєзіткнень збільшилась до 22. Ворог атакував Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 20 атак відбито, 2 бої іще тривають. Ситуація напружена, проте контрольована. За наявною інформацією втрати окупантів на цьому напрямку склали 84 особи. Крім того, знищено бойову машину піхоти та автомобіль. Уражено два бліндажі з особовим складом.

Нашими захисниками відбито дев’ять штурмових дій з боку російських загарбників на Краматорському напрямку в районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Південного, Північного та Торецька. Вісім атак відбито, одна – триває. Ситуація напружена.

На Покровському напрямку

Агресор не полишає спроб прорвати нашу оборону. За сьогодні окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. 33 штурмові дії ворога відбито, 12 боєзіткнень іще продовжуються. Сили оборони вживають заходів щодо виснаження російських окупаційних військ та недопущення їх просування вглиб території України. За наявною інформацією, протягом доби ворог тут втратив 185 окупантів вбитими та пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Шахтарському напрямку

Агресор чотири рази намагався прорватися в районі Урожайного. Три штурмові дії успіху не мали, триває бій. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив п’ять спроб витіснити наших захисників на лівобережній частині Дніпра. Три штурмових дії успішно відбито, дві – тривають. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Нагадаємо, триває 853-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запоріжжя окупація Україна Харківщина Херсонщина Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти росія Повітряні сили ЗСУ

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