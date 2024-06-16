«Мирний план» Путіна обговорювали на саміті у Швейцарії? Шольц відповів

Канцлер Німеччини вважає, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії. Про це повідомляє The Guardian.

Олаф Шольц зауважує, що план, висунутий російським диктатором Володимиром Путіним, «не мав серйозного наміру».

Канцлер Німеччини вважає, що пропозиції Путіна – відмовитися Україні від чотирьох областей (Ред. – Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує Росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО – були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Напередодні Олаф Шольц заявляв, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною несерйозні.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.