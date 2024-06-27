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Аварія поїзда у Росії: пасажири пів доби просиділи у холодних вагонах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аварія поїзда у Росії: пасажири пів доби просиділи у холодних вагонах
Після від'їзду зі станції «Інта» поїзд проїхав кілька хвилин, а потім дев’ять вагонів зійшли з рейок через те, що вода підмила залізничний насип
фото з відкритих джерел

За словами однієї з пасажирок поїзда, діти, серед яких був двомісячний малюк, просиділи у вагоні 12 годин, чекаючи на допомогу

Пасажири поїзда, що зійшов з колій у Комі (Російська Федерація), 12 годин просиділи у вагонах без опалення. Вони розводили багаття, щоб зігрітися, і зв'язували простирадла, щоб вибратися з вагонів. Про це повідомляють російські пабліки.

Повідомляється, що після від'їзду зі станції «Інта» поїзд проїхав кілька хвилин, а потім дев’ять вагонів зійшли з рейок через те, що вода підмила залізничний насип.

Пасажири поїзда зв’язували простирадла, щоб вибратися з вагонів
Пасажири поїзда зв’язували простирадла, щоб вибратися з вагонів
фото: Telegram-канал Baza

За словами однієї з пасажирок поїзда, діти, серед яких був двомісячний малюк, просиділи у вагоні 12 годин, чекаючи на допомогу. Весь цей час вагон, звичайно, не опалювався і не було світла. Ближче до п’ятої ранку пасажири, що залишилися, своїм ходом рушили у бік станції «Вугільна». За словами жінки, постраждалим туди привезли воду, але віддавали її не безкоштовно, а за 80 рублів.

Інша пасажирка їхала з Воркути до Сиктивкара на лікування. Вона розповіла,  що бачила важких постраждалих: хтось зламав руку, одна з пасажирок під час падіння вилетіла у вікно. Щоб зігрітися, пасажири почали палити вогнища, а також використовували матрац, щоб не поранитися про бите скло у вагоні.

За останніми даними, у аварії з потягом №511 Воркута – Новоросійськ загинули двоє людей і зникла одна дівчинка. 15-річна Аріна їхала до Пензи до батьків без супроводу дорослих, знайти її поки що не можуть.

Зазначимо, що зараз у Комі доволі прохолодно – за даними метеорологів, температура повітря вночі ледве прогрівається вище 9 градусів. 

Нагадаємо, дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі. Про це учора, 26 червня, повідомив перевізник російської мережі залізниць РЖД. Зокрема, з рейок зійшли вагони поїзда № 511 Воркута – Новоросійськ. Компанія уточнює інформацію про постраждалих. Рух поїздів на ділянці зупинено.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб».

Раніше у Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано.

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Теги: росія залізниця аварія

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