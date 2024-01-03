Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою (фото)

Партизани проводять розвідку у в/ч 55443 у Ногінську

Українські військові отримали координати парку відновлених БМП окупаційної армії

Агент партизанського руху «Атеш» нещодавно призвався до військової частини 55443 у Ногінську Московської області і проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8. Про це рух повідомляє у телеграм-каналі.

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Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині.

Повідомляється, що техніку активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.

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Точні координати парку відновлених БМП було передано Збройним силам України.

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фото: Атеш

Як повідомлялося, партизани руху «Атеш» проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Так, агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога.