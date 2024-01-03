Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою (фото)
Партизани проводять розвідку у в/ч 55443 у Ногінську
фото: Атеш/Telegram

Українські військові отримали координати парку відновлених БМП окупаційної армії

Агент партизанського руху «Атеш» нещодавно призвався до військової частини 55443 у Ногінську Московської області і проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8. Про це рух повідомляє у телеграм-каналі.

Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині.

Повідомляється, що техніку активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.

Точні координати парку відновлених БМП було передано Збройним силам України.

4 фото
На весь екран
фото: Атеш

Як повідомлялося, партизани руху «Атеш» проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Так, агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога.

Теги: партизани окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани знешкодили 2 БМП та 1 МТЛБ ворога
На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку
29 грудня, 2023, 22:19
Тульський збройний завод – одне з найстаріших оборонних підприємств Росії
Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ
20 грудня, 2023, 10:38
Потяг постачав боєприпаси та паливо
Партизани підірвали потяг окупантів у Мелітополі
16 грудня, 2023, 05:20
Робота рятувальників на місці ліквідації наслідків обстрілів на Одещині
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
14 грудня, 2023, 07:00
Партизани відзняли кілька цікавих матеріалів у російській військовій частині
Партизани пробралися у військову частину в Москві
14 грудня, 2023, 05:29
Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)
Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)
13 грудня, 2023, 12:51

Соціум

ISW пояснив, що означають заяви Путіна, що Захід є «ворогом Росії»
ISW пояснив, що означають заяви Путіна, що Захід є «ворогом Росії»
У Білгороді знову гримлять вибухи, губернатор заявив про роботу ППО (відео)
У Білгороді знову гримлять вибухи, губернатор заявив про роботу ППО (відео)
Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою (фото)
Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою (фото)
ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем: причина
ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем: причина
Трамп подав апеляцію на рішення штату Мен через заборону брати участь у виборах
Трамп подав апеляцію на рішення штату Мен через заборону брати участь у виборах
Відомий дисидент пояснив, чому Україна не здихається Москви навіть після перемоги
Відомий дисидент пояснив, чому Україна не здихається Москви навіть після перемоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
60K
Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Німці висловили свою думку
50K
Як росіяни брали Україну 106 років тому. Чи вчить нас чогось історія?
20K
Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок
16K
Масована ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про влучання
15K
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами

Новини

ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Вчора, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Вчора, 05:12

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua