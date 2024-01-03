Партизани розвідали озброєння військової частини окупантів під Москвою (фото)
Українські військові отримали координати парку відновлених БМП окупаційної армії
Агент партизанського руху «Атеш» нещодавно призвався до військової частини 55443 у Ногінську Московської області і проводить розвідку та добуває інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Частина знаходиться за адресою: Електростальське шосе, 8. Про це рух повідомляє у телеграм-каналі.
Було зафіксовано повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині.
Повідомляється, що техніку активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок.
Точні координати парку відновлених БМП було передано Збройним силам України.
Як повідомлялося, партизани руху «Атеш» проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області.
Так, агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога.
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