Партизани пробралися у військову частину в Москві
Рух «Атеш» продовжує диверсійні заходи в Москві
Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти проникли у військову частину Національної гвардії Росії у Москві. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.
«Нашим агентам вдалося проникнути в частину та відзняти кілька цікавих матеріалів. Вони вже передані Силам оборони України для вивчення», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише спроби.
«Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей і вух. І якщо в противника не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території», – повідомляє «Атеш».
Партизани також вказали координати розташування об’єкта: 55.581100, 37.608922.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму партизани розвідали, де розташований аеродром російських військ у Джанкойському районі.
Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Бахчисараї. За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані.
Також партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі.
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