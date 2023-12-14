Партизани пробралися у військову частину в Москві

Рух «Атеш» продовжує диверсійні заходи в Москві

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти проникли у військову частину Національної гвардії Росії у Москві. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

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«Нашим агентам вдалося проникнути в частину та відзняти кілька цікавих матеріалів. Вони вже передані Силам оборони України для вивчення», – йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, у частині вдалося відзняти кілька цікавих матеріалів фото: Атеш/Telegram

Зазначається, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише спроби.

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«Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей і вух. І якщо в противника не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території», – повідомляє «Атеш».

Партизани також вказали координати розташування об’єкта: 55.581100, 37.608922.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму партизани розвідали, де розташований аеродром російських військ у Джанкойському районі.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Бахчисараї. За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані.

Також партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі.