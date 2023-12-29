На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку

Підпільники проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти вивели з ладу кілька одиниць бойової техніки росіян. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Партизани зазначили, що проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

«Наші агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього цю техніку відбуксирували на ремонтну базу в Джанкойському районі в тимчасово окупованому Криму. Агенти повідомили, що майстрам доведеться багато попрацювати, аби знову поставити техніку до ладу.

«Наші дії завадили супротивникові провести одну з операцій на лівому березі Дніпра. Ми плануємо провести подібні операції по всій лінії фронту», – зазначили партизани.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» повідомив, що веде розвідку на Тульському збройовому заводі Росії, розташованому за 170 км на південь від Москви.

Раніше в Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо.