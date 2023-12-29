Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку
Партизани знешкодили 2 БМП та 1 МТЛБ ворога
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підпільники проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти вивели з ладу кілька одиниць бойової техніки росіян. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

Партизани зазначили, що проводять диверсії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

«Наші агенти зі складу 177 окремого полку морської піхоти Росії на других і третіх лініях зіткнення в Херсонській області вивели з ладу бойову техніку противника. Їм вдалося знешкодити 2 БМП та 1 МТЛБ ворога», – йдеться в повідомленні.

Після цього цю техніку відбуксирували на ремонтну базу в Джанкойському районі в тимчасово окупованому Криму. Агенти повідомили, що майстрам доведеться багато попрацювати, аби знову поставити техніку до ладу.

«Наші дії завадили супротивникові провести одну з операцій на лівому березі Дніпра. Ми плануємо провести подібні операції по всій лінії фронту», – зазначили партизани.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» повідомив, що  веде розвідку на Тульському збройовому заводі Росії, розташованому за 170 км на південь від Москви.

Раніше в Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

Теги: росіяни військова техніка партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штурмові групи росіян часто виходять прямо на вогодь захисників, втрачають координацію, заходять не туди
М'ясні штурми. Чому росіяни активізувались на фронті
15 грудня, 16:00
Після маршу Пригожина Путін несподівано для себе зрозумів, що в елітах не існує навіть натяку на змову
Вибори в РФ. Чому вони важливі для нас?
3 грудня, 11:25
Ворожа бронетехніка – зараз основне джерело металобрухту
Стало відомо, скільки грошей Україна може заробити на брухті зі знищеної техніки РФ
30 листопада, 17:59
Статки лише трьох російських мільярдерів зменшилися з 1 січня 2023 року
Російські олігархи збільшили свої статки за рік, попри санкції – Bloomberg
1 грудня, 16:24
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
5 грудня, 04:25
Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї
Партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі (фото)
30 листопада, 17:41
Путін хоче збільшити кількість війська окупантів
Що очікує російську армію? ЗМІ розкрили намір Путіна
5 грудня, 13:22
Болгарські депутати пропонують надати Україні понаднормові чи несправні переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів
Болгарія готує черговий пакет військової допомоги для України
7 грудня, 20:41
У ролику немає жодних ознак того, що це взагалі військовий
Боєць ЗСУ закликає втікати з України: черговий фейк росіян
16 грудня, 23:55

Події в Україні

На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку
На Херсонщині партизани вивели з ладу російську бойову техніку
Наймасованіша атака по Україні, російська ракета залетіла у Польщу. Головне за 29 грудня
Наймасованіша атака по Україні, російська ракета залетіла у Польщу. Головне за 29 грудня
МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні
МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні
Упродовж доби РФ завдала 134 ракетні та 60 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Упродовж доби РФ завдала 134 ракетні та 60 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Удар по Смілі. Кількість постраждалих зросла до дев’яти
Удар по Смілі. Кількість постраждалих зросла до дев’яти
Окупанти вдарили ракетою по житловому сектору Сміли: влада показала наслідки
Окупанти вдарили ракетою по житловому сектору Сміли: влада показала наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
53K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
34K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
21K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
21K
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua