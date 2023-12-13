Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)

Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України

У тимчасово окупованому Криму партизани розвідали, де розташований аеродром російських військ у Джанкойському районі. Саме там росіяни ховають радіолокаційні станції (РЛС). Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші агенти провели успішну розвідку аеродрому в Джанкойському районі, під час якої вдалося виявити станції радіолокацій окупантів», – розповіли в «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України. «Тепер чекаємо на нові ракетні удари по військових об'єктах росіян» – додали в «Атеш».

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Бахчисараї. За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані.

Також партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі.