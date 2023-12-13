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Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм (відео)
фото ілюстративне

Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України

У тимчасово окупованому Криму партизани розвідали, де розташований аеродром російських військ у Джанкойському районі. Саме там росіяни ховають радіолокаційні станції (РЛС). Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Наші агенти провели успішну розвідку аеродрому в Джанкойському районі, під час якої вдалося виявити станції радіолокацій окупантів», – розповіли в «Атеш».

Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України. «Тепер чекаємо на нові ракетні удари по військових об'єктах росіян» – додали в «Атеш».

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Бахчисараї. За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані. 

Також партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі. 

Теги: Крим партизани аеродром

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