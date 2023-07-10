Пасажири літака побилися через місце біля вікна (відео)

Пасажири почали сваритися за місце після того, як один чоловік відмовився пропустити іншого

Чоловіків намагався розборонити стюард

Два чоловіки влаштували бійку на рейсі Ryanair з Мальти до Лондона через місце біля вікна. Про це пише Sky News.

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Пасажири почали сваритися за місце після того, як один чоловік відмовився пропустити іншого. Упродовж декількох секунд ще декілька людей спробували заспокоїти їх, але даремно.

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Стюард намагався розборонити чоловіків. За деякими даними, до справи також залучили працівників авіакомпанії та поліцію.

Свідок сказав: «Британець не дозволив американцеві пройти, щоб дістатися до його місця біля вікна, а потім вони обмінялися декількома словами та лайками, перш ніж почалася сутичка. Рейс затримали на дві години – усіх це дратувало».

Раніше повідомлялося, що у Таїланді росіянин на даху відомого храму побився з рятувальниками, а потім стрибнув униз.