Довго жити ми не хочемо: Кадиров зробив дивну заяву (відео)

Обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет

Глава Чечні та його соратник Делімханов спророкували собі коротке життя

Російські пропагандисти все частіше повідомляють про стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова та його товариша, депутата Держдуми Адама Делімханова. Кадиров вийшов у прямий ефір у соціальній мережі Instagram зі своїм другом. Вони заявили, що будують військові плани на майбутнє, тренуються та продовжують жити.

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«Ми живемо потихеньку. Довго жити ми все одно не хочемо. Коротко, але гідно житимемо», – заявили вони.

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При цьому обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет. Раніше Кадиров заявляв, що це електронний пристрій для читання молитов, хоча журналісти підозрювали, що це нібито може бути медичний пристрій на кшталт пульсоксиметра.

Деякі російські ЗМІ писали, що історія про перебування у реанімації Делімханова та Кадирова була придумана ними самими для того, щоб приховати поїздку на хадж до Мекки. Обидва дуже побоювалися замаху і розіграли виставу, начебто перебувають при смерті. Причому їхній страх був настільки великий, що підключили навіть родичів Кадирова.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що близький поплічник одіозного Кадирова та депутат Держдуми РФ Адам Делімханов ліквідований в Запорізькій області. Глава Чечні, який до того просив українську розвідку допомогти знайти «дорогого брата», заявив, що його товариш «живий та здоровий» – Кадиров після скандалу «воскресив» свого соратника.

До слова, китайці вирішили підзаробити на Рамзані Кадирові (фото).