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Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото)
Удар по мосту ускладнює логістику російської армії на окупованій території
фото: скріншот відео

Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше

Російські окупанти збудувати понтонну переправу під зруйнованим Чонгарським мостом. Це помітно на супутникових знімках, які опублікували «Схеми».

«Це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня», – йдеться в повідомленні.

Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото) фото 1

Так, на фото можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним. Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня.

Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото) фото 2

Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

Розвідка заявила, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що «далі буде». Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

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Теги: окупанти влада відео Крим міст

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