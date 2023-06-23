Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото)

Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше

Російські окупанти збудувати понтонну переправу під зруйнованим Чонгарським мостом. Це помітно на супутникових знімках, які опублікували «Схеми».

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«Це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня», – йдеться в повідомленні.

Так, на фото можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним. Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня.

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Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

Розвідка заявила, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що «далі буде». Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.