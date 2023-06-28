«Одівся бігом»: Залужний кумедно прокоментував пост воїна Маркуса (відео)

У відео втомлений боєм військовий розповів про успіхи на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний залишив кумедний коментар під відео-постом письменника Валерія Маркуса, який зараз захищає українські території у складі 47 ОМБр «Маґура».

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У відео втомлений боєм військовий розповів про успіхи на фронті, як далеко українським захисникам вдалося просунутися вперед. На задньому фоні чути вибухи, при цьому Маркус зняв із себе захисну амуніцію, на що і відреагував Залужний. Під постом письменника головнокомандувач залишив жартівливе повідомлення. «Валерій! Ану одівся бігом! Получиш у мене», – написав Залужний.

На що Маркус у жартівливій манері відповів: «Слухаюся».

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Як повідомлялося, Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків.