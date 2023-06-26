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ЗСУ показали відео із деокупованого села на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали відео із деокупованого села на Донеччині
Воїни зазначили, що просуваються вперед, а росіяни втікають
фото: скріншот відео

Населений пункт був звільнений 25 червня

Українські захисники показали кадри зі звільненого села Рівнопіль Донецької області. Відео з’явилося на сторінці 31-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

Населений пункт був звільнений 25 червня.

«Сьогодні 25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають – ми йдемо вперед. Слова Україні», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області. 

Нагадаємо, від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема вдалось подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків. Так, українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. Наразі відомо про звільнення вісім населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Теги: відео ЗСУ деокупація

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