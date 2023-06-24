Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами

Користувачі кепкували з президента-утікача Віктора Януковича

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин зупинив просування своїх найманців на Москву. Утім, українці майже добу спостерігали за заколотом у Росії та вправлялися у дотепах.

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У мережі з’явилося чимало мемів, присвячених подіям у Ростові. Так, користувачі кепкували з президента-утікача Віктора Януковича, який свого часу подався саме до Ростова.

На дотепних картинках фігурували також ватажок «вагнерівців» Пригожин, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, волонтер Сергій Притула тощо.

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Нагадаємо, українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео.

Також американський письменник Стівен Кінг висловив свою думку щодо військового перевороту, який раптово розпочався в Росії.