Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами
На дотепних картинках фігурував ватажок «вагнерівців» Пригожин
фото з відкритих джерел

Користувачі кепкували з президента-утікача Віктора Януковича

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин зупинив просування своїх найманців на Москву. Утім, українці майже добу спостерігали за заколотом у Росії та вправлялися у дотепах.

У мережі з’явилося чимало мемів, присвячених подіям у Ростові. Так, користувачі кепкували з президента-утікача Віктора Януковича, який свого часу подався саме до Ростова.

Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами фото 1

На дотепних картинках фігурували також ватажок «вагнерівців» Пригожин, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, волонтер Сергій Притула тощо.

12 фото
На весь екран

Нагадаємо, українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео. 

Також американський письменник Стівен Кінг висловив свою думку щодо військового перевороту, який раптово розпочався в Росії.

Читайте також: Переворот у Росії. Як українські зірки відреагували на гучну подію
Теги: волонтер українці військові переворот письменник Сергій Притула Валерій Залужний відео Стівен Кінг Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин каже, що Путіна обдурили його генерали
Заколот у Росії. Чому ці собачі бої важливі?
Сьогодні, 19:06
За словами Зеленського, що довше російські війська перебуватимуть в Україні, то більше розпаду вони принесуть у РФ
Зеленський про заколот у РФ: «Путін боїться і, ймовірно, вже не в Москві»
Сьогодні, 20:29
Річард Даннатт
Екскомандувач британської армії оцінив, як заколот у Росії допоможе контрнаступу ЗСУ
Сьогодні, 21:50

Суспільство

Захисники розгромили плацдарм ворога під Бахмутом. Командир «Азову» заявив про успіхи ЗСУ
Захисники розгромили плацдарм ворога під Бахмутом. Командир «Азову» заявив про успіхи ЗСУ
Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами
Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами
Мер Ужгорода розповів, скільки зараз у місті внутрішніх переселенців
Мер Ужгорода розповів, скільки зараз у місті внутрішніх переселенців
Хвилина мовчання: згадаймо захисника Донецького аеропорту Валерія Красняна
Хвилина мовчання: згадаймо захисника Донецького аеропорту Валерія Красняна
Вибухи пролунали у Харкові та Кривому Розі
Вибухи пролунали у Харкові та Кривому Розі
Після провокації Пригожина міноборони РФ істерично прокоментувало ситуацію на фронті
Після провокації Пригожина міноборони РФ істерично прокоментувало ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
144K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
60K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
30K
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
27K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
21K
«Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)

Новини

Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Сьогодні, 15:25
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту