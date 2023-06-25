Знав, але нічого не зробив: Путіну наперед було відомо про бунт «вагнерівців» – WP

Американські розвідники не розуміють, чому Путін ніяк не відреагував на підготовку до заколоту

Російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина «більш, ніж за добу». Про це повідомляють спецслужби США, пише Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Американські розвідники не знають, чому Путін, знаючи це, нічого не зробив.

За даними Washington Post, американські розвідслужби почали попереджати політичне керівництво країни щодо планів Пригожина з середини червня. Разом з тим, що саме він задумав, і коли збирався реалізувати свій задум, вони не знали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів знала, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці. Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.

Також Євген Пригожин не виходить на зв'язок після невдалого військового бунту. Востаннє його бачили в російському Ростові.

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).