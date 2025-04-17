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Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень
Температура повітря на Великдень буде високою
фото з відкритих джерел

Прогноз погоди на 20 квітня

Після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода. Як передає «Главком», про це Oboz.ua повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За прогнозом Птухи, 20 квітня очікується погода без опадів, і лише у Карпатському регіоні місяцями зранку та вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

«Температура залишається високою. Вночі +6… +12 градусів, вдень +17… +24 градуси. В Карпатах і на узбережжі морів удень ще +13… +18 градусів», – уточнила вона.

Проте вже з понеділка, 21 квітня, в Україні можуть відбутися зміни погоди, але поки що незначні. Цього дня у більшості регіонів опадів не передбачається, хоча на заході та на півночі можуть бути локальні короткочасні дощі.

«Температурний фон поки що буде утримуватися у цих межах, а певні зрушення, коливання температури, адже вона не може весь час бути однією, можливі після 24-25 квітня. Зокрема, можуть бути більш інтенсивні атмосферні фронти з північного заходу», – додала Птуха.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Загалом очікується тепла погода: температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°.

До слова, влада Києва звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет. 

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Теги: Великдень 2025 синоптик погода прогноз погоди

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