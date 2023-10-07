Ізраїль готується до застосування важкої бронетехніки в Секторі Гази

Імовірно, після ударів з повітря армія Ізраїлю розпочне наземну операцію

Після повітряних ударів, яких ізраїльська армія завдає по бойовиках палестинського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, в хід піде важка бронетехніка. Про це повідомляє ВВС.

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Представник ізраїльської армії попередив громадян країни, які проживають недалеко від Сектора Гази, щоб вони не залишали укриття.

У заяві сказано, що авіація завдає повітряних ударів по Сектору Гази, після чого армія продовжить використовувати «важкі наземні засоби».

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«Наша мета полягає в тому, щоб всі терористи були знищені, щоб всі громади були звільнені від терористів», – ідеться в заяві ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю).

Імовірно, після ударів з повітря армія Ізраїлю розпочне наземну операцію в Секторі Гази.

Як відомо, щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу ХАМАС увечері 7 жовтня, повідомляє The Times of Israel.

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Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа а також «Палестинську вежу» у центрі міста. Попередньо, там розташовувався штаб ХАМАС.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

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До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.