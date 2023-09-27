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Зеленський анонсував потужні заходи для посилення України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував потужні заходи для посилення України
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Президент провів сьогодні кілька підготовчих нарад щодо потужних заходів для посилення держави вже цього місяця

Президент України Володимир Зеленський анонсував потужні заходи для посилення держави у вересні та до кінця осені. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Президент провів сьогодні кілька підготовчих нарад щодо потужних заходів для посилення держави вже цього місяця. Також повідомив, що команда вже працює над змістовним наповненням жовтня та листопада.

«Хоч би що відбувалося у світі, хоч би якими були зовнішні умови, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету», – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн, а також Європейського Союзу.  

Нагадаємо, триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Теги: лікарня Володимир Зеленський президент інфраструктура населення ворог

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