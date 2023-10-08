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МЗС уточнило інформацію про постраждалих українців в Ізраїлі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
МЗС уточнило інформацію про постраждалих українців в Ізраїлі
Наслідки влучання ракети по Ашкелону, що на півдні Ізраїлю, 7 жовтня 2023 р.
фото: Edi Israel / Flash90

Триває робота задля отримання підтвердження можливої смерті українки

Оперативний штаб Міністерства закордонних справ України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово. За минулу добу наші дипломати розшукали одного українця, який зник на півдні країни. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«За минулу добу українські дипломати розшукали одного громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів», – відзвітував посадовець.

За його словами, загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця перебування родичів, шляхів виїзду з зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій задля забезпечення власної безпеки.

«Триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила», – додав Ніколенко.

Українське посольство тримає контакт із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю, а також із українцями, які перебувають у Секторі Гази. Дипломати розробляють маршрути екстреного виїзду із анклаву на випадок такої потреби.

Ніколенко також нагадав «гарячі лінії», куди можна звернутися по допомогу:

  • посольство України в Ізраїлі: + 972 546 676 782;
  • українська дипустанову у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99.

Учора президент Володимир Зеленський заявляв, що перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян в Ізраїлі.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. 

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Теги: МЗС Ізраїль українці ХАМАС

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