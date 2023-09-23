Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
Армін Шустер (на фото) закликав посилити охорону вздовж усієї лінії кордону
фото: dpa

У серпні в німецькій Саксонії було зареєстровано майже п'ять тисяч незаконних перетинів кордону, що у десять разів більше порівняно з роком раніше

На німецько-польському кордоні буде введено постійний контроль через зростаючу кількість незаконних перетинів кордону, закликав міністр внутрішніх справ федеральної землі Саксонія, депутат  Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Шустер. В інтерв'ю національному громадському радіо Deutschlandfunk Шустер заявив, що на східному кордоні Німеччини походять «сцени, від яких волосся стає дибки».

«Людей контрабандою перевозять у фургонах і часто висаджують на зупинці автостради. Так що рано чи пізно станеться якась трагедія, це лише питання часу», – вважає політик від ХДС.

Він зазначив, що поглиблений прикордонний контроль, за який виступає федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, не є добрим рішенням, оскільки людей, які прибувають нелегально, можна повернути назад лише на кордоні.

Тому підрозділи федеральної поліції, відповідальні за управління кордонами, мають бути розгорнуті безпосередньо на пунктах пропуску. Контроль має здійснюватися на національному кордоні Німеччини, наголосив Армін Шустер, додавши, що у серпні в Саксонії було зареєстровано майже п'ять тисяч незаконних перетинів кордону, що у десять разів більше у порівнянні з роком раніше.

Нагадаємо, Німеччина вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку. 

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що  лише 804 особи.

Читайте також: У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
Теги: міністр депутат радіо Німеччина мігранти закон кордон прикордонники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт звернувся до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя
Посадовці Одеської ОВА грубо порушили Закон про мову (відео)
1 вересня, 13:49
Міністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу
Міністр Федоров провів доньку Марію в перший клас (фото)
1 вересня, 17:58
Шкрум та Наталуха побралися у 2015-му році
Ще одна пара нардепів анонсувала поповнення у родині (фото)
7 вересня, 11:08
Шандор бачить проблему у відсутності виконання закону на місцевому рівні
Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді
11 вересня, 08:42
Падіння російського дрона: Румунія будує укриття біля кордону з Україною
Падіння російського дрона: Румунія будує укриття біля кордону з Україною
13 вересня, 01:51
Україна звернеться до арбітражу СОТ
Польща заборонила імпорт зерна: Україна різко відреагувала
12 вересня, 15:42
Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін
Китай хоче збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з РФ
20 вересня, 06:51
Глава Мінсоцполітики заявила, що українці зловживають соціальною допомогою
Українці шоковані: міністерка соцполітики заявила, що виплати треба скорочувати
Вчора, 13:07
Місце перебування Лі Шанфу невідоме
Міністр оборони Китаю безслідно зник після поїздки до Росії
15 вересня, 10:12

Політика

Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина
ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина
Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє
Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє
Виступ Зеленського на засіданні парламенту Канади, вибухи в українських містах: головне за ніч
Виступ Зеленського на засіданні парламенту Канади, вибухи в українських містах: головне за ніч
Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
США призначили головного контролера за допомогою Україні
США призначили головного контролера за допомогою Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
14K
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації
14K
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
8797
Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції
7766
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі
4323
Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет Atacms – ЗМІ

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Сьогодні, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту