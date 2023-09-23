Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина

У серпні в німецькій Саксонії було зареєстровано майже п'ять тисяч незаконних перетинів кордону, що у десять разів більше порівняно з роком раніше

На німецько-польському кордоні буде введено постійний контроль через зростаючу кількість незаконних перетинів кордону, закликав міністр внутрішніх справ федеральної землі Саксонія, депутат Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Шустер. В інтерв'ю національному громадському радіо Deutschlandfunk Шустер заявив, що на східному кордоні Німеччини походять «сцени, від яких волосся стає дибки».

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«Людей контрабандою перевозять у фургонах і часто висаджують на зупинці автостради. Так що рано чи пізно станеться якась трагедія, це лише питання часу», – вважає політик від ХДС.

Він зазначив, що поглиблений прикордонний контроль, за який виступає федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, не є добрим рішенням, оскільки людей, які прибувають нелегально, можна повернути назад лише на кордоні.

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Тому підрозділи федеральної поліції, відповідальні за управління кордонами, мають бути розгорнуті безпосередньо на пунктах пропуску. Контроль має здійснюватися на національному кордоні Німеччини, наголосив Армін Шустер, додавши, що у серпні в Саксонії було зареєстровано майже п'ять тисяч незаконних перетинів кордону, що у десять разів більше у порівнянні з роком раніше.

Нагадаємо, Німеччина вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку.

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що лише 804 особи.