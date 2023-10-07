Байден попросить Конгрес США виділити Україні $100 млрд допомоги

Найбільший пакету допомоги має вистачити приблизно на два роки

Президент США Джо Байден хоче просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги для України в розмірі $100 млрд. Про це повідомляє видання The Telegraph.

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За даними видання, президент США хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки скептики-республіканці продовжують створювати проблеми.

Повідомляється, що Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу з проханням виділити найбільший пакет фінансування зброї та гуманітарної допомоги через побоювання, що суперечки щодо витрат можуть завдати шкоди президенту на виборах наступного року. Розмір допомоги, за словами американських чиновників, може сягати $100 млрд. Цієї допомоги має вистачити приблизно на два роки.

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Ідею «великого пакету» рішуче підтримують в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроєкт, аби потім не мати справу з ним до наступних виборів.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України.

Американські чиновники розповіли, що Пентагон продовжує надавати гроші, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

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Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для допомоги Україні. Цей запит все ще перебуває на розгляді.