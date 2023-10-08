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Байден розпорядився надати додаткову допомогу Ізраїлю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Байден розпорядився надати додаткову допомогу Ізраїлю
США можуть перекинути свої кораблі та військові літаки «поближче» до Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Як саме США допомагатимуть Ізраїлю, поки що невідомо

Президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Про це повідомляють Politico та Sky News.

При цьому наразі невідомо чим саме США вирішили допомогти Ізраїлю.

Так, Politico з посиланням на американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена працює над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

Водночас телеканал Sky News інформує, що США можуть перекинути свої кораблі та військові літаки «поближче» до Ізраїлю.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США сьогодні, 8 жовтня, оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. 

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України. 

Теги: військові ХАМАС Ізраїль

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