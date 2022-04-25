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    Перед візитом до Путіна генсек ООН заїхав до Ердогана

    Зустріч генсека ООН і президента Туреччини відбулася 25 квітня в Анкарі - Перед візитом до Путіна генсек ООН заїхав до Ердогана
    Зустріч генсека ООН і президента Туреччини відбулася 25 квітня в Анкарі
    фото: Анадолу

    Ердоган і Гутерріш обговорили переговори між Україною та РФ

    25 квітня генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш в Анкарі провів офіційні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє турецька державна новинна агенція «Анадолу» з посиланням на пресслужбу президента Туреччини

    Ердоган обговорив із Гутеррішем переговори між Україною та РФ, до яких Туреччина залучена як посередник. Він наголосив, що цей «трек» перемовин, який пропонують надалі вести в Туреччині, є найбільш успішним шляхом досягнення миру в Україні.

    Ердоган висловив надію, що сторони зуміють досягти розумне дипломатичне рішення для припинення війни.

    Гутерреш, за словами пресслужби Ердогана, подякував Туреччині за її роль в організації переговорів.

    Співрозмовники порушили також питання гуманітарної допомоги та безпечної евакуації цивільного населення із зони бойових дій.

    Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.

    26 квітня Ердоган проведе переговори з Путіним.

    Напередодні запланованих переговорів перемовин президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана із російським президентом Володимиром Путіним глава Туреччини мав телефонну розмову з президентом України.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Перед візитом до Путіна генсек ООН заїхав до Ердогана