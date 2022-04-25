Перед візитом до Путіна генсек ООН заїхав до Ердогана

Зустріч генсека ООН і президента Туреччини відбулася 25 квітня в Анкарі

Ердоган і Гутерріш обговорили переговори між Україною та РФ

25 квітня генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш в Анкарі провів офіційні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє турецька державна новинна агенція «Анадолу» з посиланням на пресслужбу президента Туреччини

Ердоган обговорив із Гутеррішем переговори між Україною та РФ, до яких Туреччина залучена як посередник. Він наголосив, що цей «трек» перемовин, який пропонують надалі вести в Туреччині, є найбільш успішним шляхом досягнення миру в Україні.

Ердоган висловив надію, що сторони зуміють досягти розумне дипломатичне рішення для припинення війни.

Гутерреш, за словами пресслужби Ердогана, подякував Туреччині за її роль в організації переговорів.

Співрозмовники порушили також питання гуманітарної допомоги та безпечної евакуації цивільного населення із зони бойових дій.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.

26 квітня Ердоган проведе переговори з Путіним.

Напередодні запланованих переговорів перемовин президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана із російським президентом Володимиром Путіним глава Туреччини мав телефонну розмову з президентом України.