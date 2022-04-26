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    Росія висилає шведських дипломатів

    &nbsp;РФ протестує проти надання Швецією військової підтримки Україні - Росія висилає шведських дипломатів
     РФ протестує проти надання Швецією військової підтримки Україні
    фото з відкритих джерел

    Шведських дипломатів висилають з РФ у відповідь на аналогічне рішення Швеції

    Росія оголосила персонами нон грата трьох співробітників Посольства Швеції у Москві. Про це інформує сайт МЗС РФ.

    Повідомляється, що сьогодні в МЗС Росії була викликана посол Швеції Малена Мард. Їй було заявлено рішучий протест у зв'язку з «ворожими діями» шведської влади, яка видворила з країни трьох дипломатичних співробітників посольства Росії у Стокгольмі. Також РФ протестує проти надання Швецією військової підтримки Україні.

    «М.Мард було повідомлено про те, що у відповідь на це російською стороною прийнято рішення про оголошення «persona nоn grata» трьох дипломатів Посольства Швеції в Росії», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 40 співробітників дипломатичних установ Німеччини. Дипломатів висилають з РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна.

    Нагадаємо, 4 квітня Федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів. Йдеться про 40 співробітників дипломатичного персоналу посольства, які, як вважається, працюють на російські спецслужби. Раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.

    Тим часом Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії.

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    Теги: росія окупанти дипломатія війна посольство Україна окупація #stoprussia
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    Росія висилає шведських дипломатів