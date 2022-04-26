Третина Донеччини залишилась без електроенергії, її відновити неможливо, – ДТЕК

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що нині немає можливості відновлювати розбиті лінії «Укренерго» на Донеччині

Понад 30% споживачів у Маріуполі та інших районах Донецької області відключені від електроенергії, відновити їхнє постачання неможливо. Про це заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «Економічній правді».

«Ми багато разів намагалися відновити лінії, підстанції Маріуполя, привезти гуманітарну допомогу, але це безрезультатно», – сказав Тимченко.

За його словами, наступна за рівнем проблем за Донецькою областю – північ Київської.

Гендиректор ДТЕК додав, що на шахті «Білозерська» в Донецькій області не ведеться видобуток через брак персоналу та небезпеку підвезення туди людей.

Зелена генерація не зруйнована, але електростанції розташовані на тимчасово окупованій території.

«Там немає можливості відновлювати розбиті лінії «Укренерго», і тому частина вітротурбін просто не здатна видавати свою потужність», – сказав Тимченко.

Нагадаємо, що напередодні вся Луганська область залишилась без світла. Все тому, що російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ. Раніше підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки мешканців Луганської області.