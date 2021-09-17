Песик Лукашенка у Душамбе продемонстрував свою невихованість (фото)

Білий шпіц Умка вже не раз з'являвся на публіці

Білоруський диктатор любить брати у робочі поїздки не лише сина Колю, але й улюбленого песика

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв у робочу поїздку до Душанбе свого шпіца Умку, повідомляє Telegram-канал «Пул першого».

На фото видно, що пес влігся на столі у резиденції президента Таджикистану Емомалі Рахмона. «Умка передає всім привіт з сонячного Душанбе», – йдеться у підписі до посту.

Білоруський диктатор поїхав до Таджикистану 15 вересня. Пізніше він взяв участь в сесії ради Організації договору про колективну безпеку, а потім провів двосторонні зустрічі з пакистанським прем'єром Імраном Ханом і президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Треба сказати, що Умка в останній рік не раз ставав об'єктом обговорення. У січні нинішнього року під час сімейного інтерв'ю Лукашенка і його сина Колі журналістці білий песик весь час ліз у кадр і поводився досить безпосередньо, раз у раз пориваючись забратися на стіл.

Лукашенко лише посміхався, нарікаючи, який же невихований Умка. Білого шпіца можна було бачити на руках Лукашенко під час його робочих поїздок по Білорусі. Пса бачили поруч з президентом і під час російсько-білоруських навчань «Захід-2021», які проходили з 10 по 16 вересня. Тоді ж пішли чутки, що нібито на Умку напали армійські вівчарки, і розірвали собачку. Продемонструвавши фотографію шпіца на саміті ОДКБ, телеграм-канал «Пул першого» спростував ці чутки.

Нещодавно Лукашенку подарували картину, де він разом з сином Колею і з автоматом. Це був подарунок на день народження.

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