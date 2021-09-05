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    Лукашенко та син із автоматом – у резиденції президента Білорусі виставили картину (фото)

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    Картину Лукашенку подарувала дочка співробітника його служби безпеки - Лукашенко та син із автоматом – у резиденції президента Білорусі виставили картину (фото)
    Картину Лукашенку подарувала дочка співробітника його служби безпеки
    Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

    Полоза словами Олександра Лукашенка, йому подарувала дочка співробітника його служби безпеки

    У мінській резиденції невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка виставили картину, на якій зображено його із сином Миколою. Підліток тримає у руках автомат. На полотні також є силовик із закритим обличчям. Фотографії опублікували в провладному білоруському телеграм-каналі «Пул Первого». Підпис на табличці свідчить, що картина – подарунок Лукашенку від особового складу Служби безпеки.

    Як повідомляє телеканал Настоящее Время, картину, за словами Олександра Лукашенка, йому подарувала дочка співробітника його служби безпеки, яка вчиться в Академії мистецтв.

    «Я сказав: до Палацу незалежності поставте (картину), щоб бачили. Це важливий в житті моєму момент був», – розповів він.

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    Лукашенко та син із автоматом – у резиденції президента Білорусі виставили картину (фото)
    Лукашенко та син із автоматом – у резиденції президента Білорусі виставили картину (фото)
    Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

    23 серпня 2020 року в Мінську після оголошення результатів президентських виборів, переможцем яких Центрвиборчком Білорусі назвав Лукашенка, проходили багатотисячні протести. В один із днів учасники протесту пішли в сторону Палацу незалежності.

    Підхід до резиденції президента перекрили силовики, а сам Лукашенко прилетів до Палацу незалежності на вертольоті разом з 15-річним сином Миколою, вийшов в бронежилеті і з автоматом. Син був також озброєний.

    Репресії в Білорусі після президентських виборів в серпні 2020 року стали наймасовішими за всю історію незалежності. За даними Генпрокуратури, в країні заведено понад 4200 кримінальних справ, пов'язаних з тероризмом і екстремізмом. Правозахисники заявляють про більш ніж 600 політичних в'язнів, і ця цифра постійно зростає. Тисячі людей пройшли через затримання. За минулі 12 місяців відомо про більш ніж 40 тисячах арештів, щонайменше про 1800 задокументованих повідомленнях про тортури.

    Нагадаємо, Польща вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

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    Теги: Білорусь правозахисники аншлюс время
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    Лукашенко та син із автоматом – у резиденції президента Білорусі виставили картину (фото)