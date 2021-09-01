Лукашенко з автоматом і Коля. Стало відомо, яку картину подарували білоруському диктатору на день народження

Олександр Лукашенко торік влітку кілька разів з'являвся з автоматом у руках

Кілька днів тому Лукашенко відзначив 67-річчя

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку подарували на день народження портрет, на якому він зображений з автоматом і в супроводі озброєного молодшого сина Миколи. Про це журналістам розповів сам білоруський лідер, передає «Белта». Картину Лукашенко не показав.

За його словами, картину намалювала дочка одного зі співробітників Служби безпеки Білорусії. «... Де я бігав з Колею з автоматом. Це такий був важливий в моєму житті момент. Вона досить точно схопила його», – розповів Лукашенко, згадуючи події серпня 2020 року. Він зазначив, що картина в подарунок йому сподобалася, хоч в мистецтві він не розбирається.

Диктатор додав, що журналісти подарували йому набір майок з його цитатами. «Роздягайтесь і починайте працювати!» – згадав Лукашенко один зі своїх висловів.

30 серпня Лукашенко виповнилося 67 років. Він отримав привітання лише від президента Росії Володимира Путіна. Російський лідер направив Лукашенко вітальну телеграму, в якій пообіцяв «білоруським друзям» постійну підтримку з боку Росії.

Лукашенко вже з’являвся перед протестуючими з автоматом в руках. 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.





Потім, наприкінці серпня 2020 року Лукашенко знову з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності.

Сьогодні Лукашенко прокоментував спільні з Росією військові навчання. Він заявив, що Білорусі і РФ воювати доведеться разом.

Напередодні стало відомо, що Лукашенко знову їде до Путіна на розмову.

Остання зустріч диктаторів відбулась 13 липня і тривала понад п'ять годин.