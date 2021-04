Pfizer подала заявку в США на застосування вакцини серед підлітків

Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech, які розробили вакцини проти коронавірусу Comirnaty, подали заявку в Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, щоб отримати ліцензію на екстрене використання препарату серед підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомили в офіційному акаунті американської компанії в Twitter.

«Сьогодні спільно з BioNTech ми відправили запит в FDA США з метою розширення використання нашої вакцини від Covid-19 в екстрених випадках серед підлітків у віці від 12 до 15 років», – йдеться в заяві.

У компанії підкреслили, що найближчим часом планується подати заявки, щоб отримати дозвіл на застосування вакцини, і в інші регулюючі органи.

BREAKING: Today, with @BioNTech_Group, we submitted a request to US FDA to expand emergency use of our COVID-19 vaccine to adolescents 12 to 15 years of age. pic.twitter.com/AHjc2khnUj