Pfizer подала заявку в США на застосування вакцини серед підлітків

Pfizer хоче розширити використання вакцини від Covid-19 в екстрених випадках серед підлітків у віці від 12 до 15 років

Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech, які розробили вакцини проти коронавірусу Comirnaty, подали заявку в Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, щоб отримати ліцензію на екстрене використання препарату серед підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомили в офіційному акаунті американської компанії в Twitter.

«Сьогодні спільно з BioNTech ми відправили запит в FDA США з метою розширення використання нашої вакцини від Covid-19 в екстрених випадках серед підлітків у віці від 12 до 15 років», – йдеться в заяві.

У компанії підкреслили, що найближчим часом планується подати заявки, щоб отримати дозвіл на застосування вакцини, і в інші регулюючі органи.

BREAKING: Today, with @BioNTech_Group, we submitted a request to US FDA to expand emergency use of our COVID-19 vaccine to adolescents 12 to 15 years of age. pic.twitter.com/AHjc2khnUj — Pfizer Inc. (@pfizer) April 9, 2021

7 квітня стало відомо, що в американському штаті Мічиган близько 250 осіб, які отримали дві дози вакцини проти Covid-19, захворіли коронавірусом. Позитивний тест протягом 14 днів після отримання вакцини виявився у 246 осіб з 1,7 млн привившихся.

Також було зареєстровано кілька випадків смерті після щеплення в різних країнах, включаючи Австрію, Австралію і Литву, їх зв'язок з вакцинацією препаратом Pfizer встановлюється.