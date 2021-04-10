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    Pfizer подала заявку в США на застосування вакцини серед підлітків

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    Pfizer подала заявку в США на застосування вакцини серед підлітків - Pfizer подала заявку в США на застосування вакцини серед підлітків
    Pfizer подала заявку в США на застосування вакцини серед підлітків

    Pfizer хоче розширити використання вакцини від Covid-19 в екстрених випадках серед підлітків у віці від 12 до 15 років

    Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech, які розробили вакцини проти коронавірусу Comirnaty, подали заявку в Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, щоб отримати ліцензію на екстрене використання препарату серед підлітків у віці від 12 до 15 років.

    Про це повідомили в офіційному акаунті американської компанії в Twitter.

    «Сьогодні спільно з BioNTech ми відправили запит в FDA США з метою розширення використання нашої вакцини від Covid-19 в екстрених випадках серед підлітків у віці від 12 до 15 років», – йдеться в заяві.

    У компанії підкреслили, що найближчим часом планується подати заявки, щоб отримати дозвіл на застосування вакцини, і в інші регулюючі органи.

    7 квітня стало відомо, що в американському штаті Мічиган близько 250 осіб, які отримали дві дози вакцини проти Covid-19, захворіли коронавірусом. Позитивний тест протягом 14 днів після отримання вакцини виявився у 246 осіб з 1,7 млн привившихся.

    Також було зареєстровано кілька випадків смерті після щеплення в різних країнах, включаючи Австрію, Австралію і Литву, їх зв'язок з вакцинацією препаратом Pfizer встановлюється.

    Теги: США Twitter щеплення
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