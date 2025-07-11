Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нічна атака на РФ: атаковано Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на РФ: атаковано Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ
Під Москвою РФ виробляє МіГ-29, МіГ-31
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Завод бере участь у розробці нових зразків бойової авіації

У ніч проти 11 липня дрони атакували Підмосков'я. Під ударом опинився Луховицький авіаційний завод, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає «Главком».

За словами Коваленка, підприємство бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів «перспективного фронтового винищувача» на базі платформи МіГ. Також задіяний в циклі модернізації БпЛА «Герань», «Шахед».

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 липня, російські міста Тула та Дубна, що в Підмосков'ї, зазнали атаки безпілотників. За попередньою інформацією, дрони були націлені на ключові оборонні підприємства, включаючи конструкторське бюро, авіаційний завод та підприємство з розробки БПЛА.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як зазначають у соцемережах, у місті Тула декілька безпілотників ймовірно були націлені на Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Шипунова. Це підприємство спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) та є важливою складовою протиповітряної оборони.

Читайте також:

Теги: росія дрон війна винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер провів нараду з військовим командуванням
Буданов доповів Зеленському про вразливі місця Росії
8 липня, 20:14
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі
Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
4 липня, 21:33
Зеленський провів нараду з військовими та Міністерством оборони
Президент попередив про зростання ударів дронами з боку РФ
30 червня, 20:41
29 червня РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені
29 червня, 12:06
Завдяки підтримці ВО «Свобода» Михайло Головко зробив карколомну кар’єру. Проте резонансна корупційна справа перекреслила всі досягнення
(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев'ять років Судові хроніки
24 червня, 10:50
Ларіна мобілізували у жовтні 2022 року
Кунг-фу і ушу не допомогли. ЗСУ ліквідували російського тренера-окупанта
24 червня, 10:32
З травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay»
«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» $1,37 млрд у міжнародному арбітражі
23 червня, 20:47
У березні 2024 року Ані Лорак подала заяву на російське громадянство
Ані Лорак отримала російське громадянство
19 червня, 07:57
Війна на Близькому Сході: хроніка протистояння та повний розбір конфлікту
Війна на Близькому Сході: хроніка протистояння та повний розбір конфлікту
15 червня, 11:06

Соціум

Нічна атака на РФ: атаковано Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ
Нічна атака на РФ: атаковано Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
Будинок, де малим жив Папа Римський, продано за рекордною ціною
Будинок, де малим жив Папа Римський, продано за рекордною ціною
У Підмосков’ї дрони атакували стратегічне підприємство (відео)
У Підмосков’ї дрони атакували стратегічне підприємство (відео)
Названо найспекотніший місяць в історії Західної Європи
Названо найспекотніший місяць в історії Західної Європи
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
44K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
19K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
3792
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua