Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: Польща олосила перші результати

Прикордонний контроль Польщі з Німеччиною та Литвою виявив 75 тис осіб та «позитивні побічні ефекти»

З моменту запровадження прикордонного контролю з Німеччиною та Литвою, польська влада перевірила 75 тис осіб. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що ці заходи мають «додатковий позитивний побічний ефект», оскільки дозволяють виявляти розшукуваних осіб та викрадені автомобілі. Про це повідомляє Главком з посиланням на Polsat News.

Семоняк повідомив, що деякі з перевірених осіб перебували в розшуку або мали викрадені транспортні засоби. Це підтверджує ефективність тимчасового контролю.

На польсько-литовському кордоні було затримано 28 осіб, яких командувач прикордонної служби ідентифікував як мігрантів та їхніх «носіїв» (ймовірно, перевізників). Семоняк наголосив, що це підтверджує обґрунтованість запроваджених перевірок.

Зокрема, литовській стороні було передано 13 мігрантів. «У нас немає сумнівів, що ці особи пройшли з Білорусі через Латвію та Литву», – додав міністр, підкресливши транзитний характер міграційних потоків.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації наголосив на необхідності зупинити цю міграцію. Він висловив подяку литовській стороні за розуміння ситуації.

Семоняк зазначив, що Польща аналізує ситуацію на кордоні, спостерігаючи за випадками, коли мігранти перетинають «зелений кордон» пішки, а на польському боці на них уже чекають кур’єри.

«Кордон з Білоруссю закритий на 98%. Наша мета – закрити цей маршрут. Він створює серйозні загрози. Міграція використовується як зброя для дестабілізації політичної та соціальної ситуації», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, 7 липня, Польща запровадила стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Вибіркові перевірки, що розпочалися опівночі на 52 польсько-німецьких і 13 польсько-литовських прикордонних переходах, триватимуть щонайменше до 5 серпня. У пресслужбі канцелярії польського прем'єра Дональда Туска назвали цей крок «рішучою відповіддю на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Речник прикордонної служби Польщі Конрад Швед зазаначив, що спочатку перевірятимуться лише певні транспортні засоби: контроль буде вибірковим і стосуватиметься насамперед автобусів, мікроавтобусів та легкових автомобілів із великою кількістю пасажирів, а також транспорту з тонованим склом. Вантажівки не перевірятимуться.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк у відеозверненні заявив, що посилення контролю на кордонах Польщі досі не призвело до жодних інцидентів.