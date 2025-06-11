Дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області (відео)

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ

На світанку 11 червня з'явилась інформація про атаку дронів на російське місто Котовськ у Тамбовській області. Під ударом опинився місцевих пороховий завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. Про це повідомляють росЗМІ, передає «Главком».

Тамбовський пороховий завод виробляє порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

На кадрах, що поширились мережею, видно пожежу на підприємстві та чутно звуки повторної детонації.

«Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло», – раніше зазначав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За даними з відкритих джерел, підприємство входить до складу державної корпорації «Ростех» і здійснює постачання продукції для російського Міноборони та інших замовників. Основну номенклатуру виробництва становлять бездимні пироксилінові порохи, що використовуються для стрілецької зброї (автомати, кулемети, гвинтівки), артилерійських систем, гранатометів, мінометних боєприпасів.

Крім того, підприємство виготовляє порохові заряди для боєприпасів різного калібру, компоненти вибухових речовин та високоякісну нітроцелюлозу, яка є базовим матеріалом для виробництва порохів і лакофарбової продукції.

У січні цього року Тамбовський пороховий завод вже перебував під атакою дронів.