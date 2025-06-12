Нічний обстріл Києва 10 червня: РФ атакувала невідомим реактивним дроном-камікадзе

Внаслідок російської терористичної атаки на Київ у ніч на 10 червня загинула жінка

Російські війська здійснили нещодавню атаку на Київ із застосуванням нового типу ударного безпілотника, який раніше не фіксувався в зоні бойових дій. Йдеться про дрон-камікадзе з реактивним двигуном, уламки якого були знайдені на місці обстрілу у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

Фотографії залишків апарата показують, що його конструкція не має схожості з Shahed-238, який раніше використовувався Росією проти України.

Візуально носова частина безпілотника нагадує посилену версію сегменту звичайного Shahed, однак інші елементи корпусу не дають підстав ототожнювати новий дрон із вже відомими моделями. Через серйозні пошкодження точну ідентифікацію апарата наразі провести неможливо.

Попри це, військові аналітики припускають, що йдеться про власну російську розробку, можливо – про БпЛА під назвою «Герань-3», про який уперше згадувалося в лютому 2025 року. Раніше існування цього дрона вважалося лише попередньою інформацією без підтверджених бойових застосувань.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами та ракетами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Внаслідок російської терористичної атаки на Київ загинула жінка.

У ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

До слова, Харків ще не встиг оговтатись від атаки минулої ночі, як цієї ночі знову пережив масовану атаку російських дронів. Під ударом опинились два райони міста: Шевченківський та Салтівський. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про перших постраждалих внаслідок атаки.