Медведчук знайшов нового адвоката для митрополита Павла? (фото)

Голова Ради адвокатів Закарпаття Олексій Фазекош виринув у скандальній справі екснастоятеля Лаври у несподіваній ролі

До захисту скандального митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя), який нині сидить під домашнім арештом у селі Вороньків на Київщині, долучився один із найодіозніших адвокатів України, голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош. Про це «Главкому» стало відомо від джерел у правоохоронних органах.

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Підтвердженням цього інсайду з’явилося само по собі. 15 травня на youtube-каналі адвоката, який має 128 підписників, з’явилося інтерв’ю, яке взяв… сам Фазекош в одіозного представника Московського патріархату.

Душевна бесіда

На початку розмови адвокат, який тепер постав у ролі журналіста, розставив дуже чіткі «акценти»: кримінальні провадження щодо представників Московської церкви в Україні – це політична кон’юнктура «з безглуздими та примітивними статтями»; УПЦ МП взагалі й не належить до Московського патріархату…

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«Із 1990 року наша церква є практично автокефальною, має широку автономію, яка самоупраляєма. Це Священний Синод, Собор та предстоятель Блаженніший митрополит Онуфрій. Ми ні від кого не залежимо – ані від Москви, ані віл Стамбулу… Тому ми незалежна соборна апостольська церква», – запевняє митрополит Павло свого співбесідника.

На що Фазекош, як справжній журналіст, перепитав: «А московському патріархату служите?».

«Ніколи! Патріарх Московский такий же самий єпископ тільки перший, якого ми обрали для управління… Єпископи не можуть служити жодному патріархату – вони ведуть богослужіння у єпархіях та служать народу», – запевнив церковник.

Також закарпатський адвокат, поцікавився у митрополита Павла, чи часом він не є резидентом Москви. На що теж отримав очікувану негативну відповідь.

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Важливий відступ. Ймовірно, колишній намісник Києво-Печерського лаври та його «інтерв’юер» навмисно не договорили на камеру усе що треба знати про автономію УПЦ МП. Адже на сайті Російської православної церкви досі чорним по білому зазначено (цитата мовою оригіналу): «Украинская православная Церковь является самоуправляемой Церковью з правами широкой автономии в составе Московского Патриархата».

Крім того, у цьому інтерв’ю митрополита Павла зображено справжнім патріотом. Зокрема, він сказав, що чекає перемоги України і «не хоче тут бачити ані Росії, ані Америки, ані Англії».

Завершив майже годинну бесіду адвокат Фазекош цитатою російського поета Миколи Гумільова і назвав митрополита Павла «патріотом України, який страждає за свою віру, а тому правовому безпрєдєлу треба поставити крапку».

Новий адвокат?

В адвокатських колах скептично поставилися до інформації про те, що саме Олексій Фазекош захищатиме у судах митрополита УПЦ МП Павла. Експерти вважають, що шлейф попередніх справ у цього правника доволі специфічний, і він точно не піде на користь митрополиту Павлу, якого і без того звинувачують у роботі на Росію.

Треба наголосити, що відомий адвокат Фазекош тим, що за свою кар’єру захищав активістів медведчуківського «Українського вибору», проросійських діячів та представників Московської церкви в Україні. Наприклад, 4 травня цього року напередодні судового засідання стосовно закарпатського представника московського патріархату Дмитра Сидора, Олексій Фазекош назвав його «патріотом України і Закарпаття». Це було сказано про людину, яка у 2008 році намагалася створити на Закарпатті сепаратистське утворення «Республіка підкарпатська Русь», а представників інших релігій та конфесій публічно принижує.

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Дмитро Сидор зі своїм адвокатом фото з відкитих джерел

«Ніхто з адвокатів не повірить, що у такій резонансній справі інтереси митрополита Павла представлятиме Фазекош. Скоріше за все, голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, кума колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, котра досить часто буває на Закарпатті, попросила Фазекоша допомоги у пошуку фахового юриста для цієї справи», – припустило джерело «Главкома».

Нагадаємо, що 1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).

У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет.

Віталій Тараненко, «Главкома»