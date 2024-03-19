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Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни
На думку президента Європейської Ради, Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку
фото з відкритих джерел

Шарль Мішель: «Якщо ми хочемо миру, ми повинні готуватися до війни»

Європі необхідно зміцнити свою обороноздатність і перейти в режим воєнної економіки. Про це пише президент Європейської Ради Шарль Мішель у колонці для Euractiv.

За його словами, зрозуміло, що Росія не зупиниться в Україні, як десять років тому не зупинилася в Криму. Росія продовжує свою тактику дестабілізації – у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть на африканському континенті.

Президент Євроради закликав країни ЄС забезпечити Україну всім необхідним на полі бою, зокрема витрачаючи гроші ЄС на військову техніку і використовуючи прибутки від заморожених активів Росії для закупівлі зброї і передачі її Києву.

«Якщо ми не отримаємо правильної реакції ЄС і не надамо Україні достатньої підтримки, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними. Тому ми повинні бути готовими до оборони і перейти до режиму «економіки війни». Якщо ми хочемо миру, ми повинні готуватися до війни», – написав Мішель.

Він додав, що Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку і не покладатися на підтримку таких країн, як США.

Шарль Мішель вважає, що Європа має зміцнити потенціал як України, так і Європи, щоб захистити демократичний світ. Сильніша Європа також допоможе зміцнити альянс НАТО і поліпшити колективну оборону.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія готується до «тривалого конфлікту із Заходом», і закликав збільшити координацію та витрати на європейську оборону.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін з високою ймовірністю не хоче прямої конфронтації з НАТО і обмежиться асиметричними заходами.

Між тим, на думку дипломатів країн-членів НАТО, Європа має готуватися до можливого виходу США з альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім. Європейським столицям необхідно підготувати план та переглянути свій поточний оборонний потенціал.

До слова, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.

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Теги: війна Європа

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