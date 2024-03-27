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Чехія запровадила санкції проти Медведчука

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія запровадила санкції проти Медведчука
Окрім Медведчука, у санкційний список потрапили одна фізична та одна юридична особа
фото з відкритих джерел

Кум Путіна керував у Чехії низкою мереж впливу з країни-агресорки

У середу, 27 березня, Чехія запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, якого минулого року обміняли на 200 полонених захисників «Азовсталі». Загалом у список санкцій потрапили дві фізичні та одна юридична особа, пише видання «Irozhlas».

Як повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, в санкційний список також потрапила компанія «Голос Європи» та політик, медіапродюсер та пропагандист Артем Марчевський. «Санкції мають на меті вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в Чехії. Це потенційно може серйозно вплинути на безпеку Чехії та ЄС», – сказав Фіала.

За словами чеського прем'єра, Медведчук керував низкою мереж впливу з РФ. Зокрема у Чехії використовував «Голос Європи». Зазначається, що Медведчук таємно фінансує компанію та інструктує Марчевського, який фактично нею керує. Зокрема «Голос Європи» служить для активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованих проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України.

Видання пише, що Служба інформаційної безпеки країни розкрила організовану Росією мережу, яка намагалася вплинути на вибори до Європарламенту в різних країнах Європи. За даними контррозвідки, частину готівки передавали в Празі політикам з Німеччини, а решта грошей йшла на роботу проросійського новинного сайту. Джерело, близьке до МЗС, повідомило, що загалом гроші отримали політики шести країн ЄС, а саме Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.  

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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Теги: міністр вибори санкції гроші Чехія Віктор Медведчук

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