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Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
Правоохоронці знайшли тіло Валерії в лісі.
фото: alliance/dpa

За інформацією німецької газети Bild, затриманий - колишній бойфренд матері Валерії

У Празі, затримали підозрюваного у справі про вбивство дев'ятирічної українки Валерії у Німеччині. Про це йдеться у заяві прокуратури німецького міста Хемніц, інформує ntv.

Як розповіли німецькі правоохоронці, в одному з ресторанів Праги було затримано 36-річного громадянина Молдови.

Раніше на чоловіка вже видавали ордери на арешт. Зараз він перебуває під вартою в Чехії, невдовзі його мають перевезти до Німеччини.

У Празі, затримали підозрюваного у справі про вбивство дев'ятирічної українки Валерії у Німеччині
У Празі, затримали підозрюваного у справі про вбивство дев'ятирічної українки Валерії у Німеччині
фото: Bild

За інформацією німецької газети Bild, затриманий - колишній бойфренд матері Валерії. У день вбивства його помітили камери біля будинку дівчинки.

Нагадаємо, у вбивстві дев'ятирічної української дівчинки Валерії, тіло якої знайшли в середу в лісі поблизу міста Дебельн у Німеччині, підозрюють двох чоловіків – уродженців України та Молдови, Про це пише Bild, з посиланням на інформацію від правоохоронних органів.

Як пише видання, перший підозрюваний – уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти.

Відомо, що вранці в день убивства він писав матері дівчинки і вимагав зателефонувати. За інформацією Bild, він був у Дебельні того дня.

Другий із підозрюваних – 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л, який був сусідом сім'ї дівчинки. Як пише видання, Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після цього в помсту він обіцяв «зруйнувати їй життя». Поліція Німеччини поки не може його знайти.

Як повідомлялося, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

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Теги: Німеччина дитина вбивство українка

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