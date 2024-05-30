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Режим тотальної економії: міністр фінансів Німеччини жорстко взявся за бюджет

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Режим тотальної економії: міністр фінансів Німеччини жорстко взявся за бюджет
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не дасть грошей іншим відомствам
фото із відкритих джерел

Міністр фінансів Німеччини твердо підтримує бюджетні обмеження на 2025 рік

Глава німецького Мінфіну Крістіан Лінднер, схоже, має намір твердо дотримуватися вектора економії, в якому його підтримує і канцлер Олаф Шольц.  Про це пише Bloomberg. Йдеться про витрати німецького уряду на 2025 рік.

«Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не піддасться проханням деяких своїх колег з кабінету міністрів виділити більше грошей у бюджеті на наступний рік і твердо дотримуватиметься своєї мети щодо дотримання суворих правил щодо запозичень», – йдеться у публікації. 

Лінднер вірний стратегії не поступатися проханням своїх колег по кабінету міністрів і планує твердо дотримуватися своєї мети зменшення витрат. Така політика, уточнює джерело, це точно не сподобається міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу, міністру закордонних справ країни Анналена Бербок і міністру праці Німеччини Хубертусу Хайлю. Усі вони вже просили Лінднера про суттєво більше фінансування на наступний період.

У Мінфіні Німеччини нагадали, що вимоги доведеться помітно урізати, оскільки податкові надходження знижуються. І 2025 року ситуація навряд чи зміниться.  Також Міністерстві фінансів вирішено рішучо дотримуватися так званого боргового гальма, закріпленого в конституції Німеччини.

До слова, повномаштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро. Про це заявив виданню Rheinische Post президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер. За його словами, це сталося здебільшого через зростання цін на електроенергію і порушення ланцюжків поставок.Як пише видання, нападом на Україну два роки тому кремлівський диктатор Володимир Путін також сильно вдарив і по Німеччині – особливо економічно.

Нагадаємо, падіння заводських замовлень є новою ознакою економічного спаду у Німеччині. На початку 2024 року зафіксовано зниження замовлень для німецьких заводів після їхнього грудневого зростання, пише Bloomberg. Так, продуктивний попит у січні 2024 року знизився на 11,3% порівняно з показниками попереднього місяця. Падіння обсягу замовлень прогнозувалося на 6%.Різке зниження у 2024 році обумовлено великим обсягом замовлень наприкінці 2023 року, яке показало зростання на 12% проти прогнозованих 8,9%. Відповідні показники за тримісячний період виявили меншу волатильність та показали зростання на 2,3%.

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Теги: економіка Німеччина міністр бюджет політика фінансування Олаф Шольц Анналена Бербок обмеження

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