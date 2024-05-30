Режим тотальної економії: міністр фінансів Німеччини жорстко взявся за бюджет

Міністр фінансів Німеччини твердо підтримує бюджетні обмеження на 2025 рік

Глава німецького Мінфіну Крістіан Лінднер, схоже, має намір твердо дотримуватися вектора економії, в якому його підтримує і канцлер Олаф Шольц. Про це пише Bloomberg. Йдеться про витрати німецького уряду на 2025 рік.

«Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не піддасться проханням деяких своїх колег з кабінету міністрів виділити більше грошей у бюджеті на наступний рік і твердо дотримуватиметься своєї мети щодо дотримання суворих правил щодо запозичень», – йдеться у публікації.

Лінднер вірний стратегії не поступатися проханням своїх колег по кабінету міністрів і планує твердо дотримуватися своєї мети зменшення витрат. Така політика, уточнює джерело, це точно не сподобається міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу, міністру закордонних справ країни Анналена Бербок і міністру праці Німеччини Хубертусу Хайлю. Усі вони вже просили Лінднера про суттєво більше фінансування на наступний період.

У Мінфіні Німеччини нагадали, що вимоги доведеться помітно урізати, оскільки податкові надходження знижуються. І 2025 року ситуація навряд чи зміниться. Також Міністерстві фінансів вирішено рішучо дотримуватися так званого боргового гальма, закріпленого в конституції Німеччини.

До слова, повномаштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро. Про це заявив виданню Rheinische Post президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер. За його словами, це сталося здебільшого через зростання цін на електроенергію і порушення ланцюжків поставок.Як пише видання, нападом на Україну два роки тому кремлівський диктатор Володимир Путін також сильно вдарив і по Німеччині – особливо економічно.

Нагадаємо, падіння заводських замовлень є новою ознакою економічного спаду у Німеччині. На початку 2024 року зафіксовано зниження замовлень для німецьких заводів після їхнього грудневого зростання, пише Bloomberg. Так, продуктивний попит у січні 2024 року знизився на 11,3% порівняно з показниками попереднього місяця. Падіння обсягу замовлень прогнозувалося на 6%.Різке зниження у 2024 році обумовлено великим обсягом замовлень наприкінці 2023 року, яке показало зростання на 12% проти прогнозованих 8,9%. Відповідні показники за тримісячний період виявили меншу волатильність та показали зростання на 2,3%.





