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Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
Поліція Німеччини підтвердила смерть зниклої дев'ятирічної українки
фото з відкритих джерел

Незадовго до загибелі Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік

У вбивстві дев'ятирічної української дівчинки Валерії, тіло якої знайшли в середу в лісі поблизу міста Дебельн у Німеччині, підозрюють двох чоловіків – уродженців України та Молдови, Про це пише Bild, з посиланням на інформацію від правоохоронних органів.

Як пише видання, перший підозрюваний – уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти.

Відомо, що вранці в день убивства він писав матері дівчинки і вимагав зателефонувати. За інформацією Bild, він був у Дебельні того дня.

Другий із підозрюваних – 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л, який був сусідом сім'ї дівчинки. Як пише видання, Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після цього в помсту він обіцяв «зруйнувати їй життя». Поліція Німеччини поки не може його знайти.

У вбивстві дев'ятирічної української дівчинки Валерії у Німеччині, підозрюються двоє чоловіків
У вбивстві дев'ятирічної української дівчинки Валерії у Німеччині, підозрюються двоє чоловіків

Як пише видання, незадовго до загибелі Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Зараз поліція взяла квартири мами і бабусі під охорону.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку.

Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

За словами однокласника дівчинки, він бачив її біля школи, вона начебто когось чекала. Коли Валерія не повернулася додому, мама почала шукати дитину сама, але вже о 18:30 звернулась до поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.

Як повідомлялося, німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключала того, що зникла Валерія могла перебувати за межами Німеччини.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. 

Теги: Німеччина українці діти смерть

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