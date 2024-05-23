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Ініціатива Німеччини щодо ППО Україні може зазнати фіаско – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ініціатива Німеччини щодо ППО Україні може зазнати фіаско – Politico
Протягом кількох тижнів високопоставлені німецькі політики переконували союзників виконати свої зобов'язання щодо передачі Україні батарей протиповітряної та протиракетної оборони Patriot
фото з відкритих джерел

На сьогоднішній день Берлін передав Києву три з 11 батарей зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва

Німеччина поки що залишається фактично єдиною країною, яка спромоглася здійснити конкретні кроки в цьому напрямку посилення української ППО. Попри обіцянки, союзники поки не наслідують приклад Берліна. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, на сьогоднішній день Берлін передав Києву три з 11 батарей зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва. Крім цього, в Україну поставлено понад 50 систем ППО малої дальності Gepard, а також ракети «повітря-повітря», призначені для захисту від балістичних ракет, бомб і безпілотників, що атакують українські міста і критичну інфраструктуру.

Протягом кількох тижнів високопоставлені німецькі політики переконували союзників виконати свої зобов'язання щодо передачі Україні батарей протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Але реакція інших країн не виправдалася. 

Німеччина провела останній місяць, розповідаючи про свою ініціативу «Негайні дії з протиповітряної оборони», але країни-партнери не бажають надсилати вкрай потрібні Україні батареї, повідомили двоє людей, обізнані з ходом переговорів.

Хоча німецька ініціатива охоплює й альтернативні варіанти, як-от Samp/T, Nasams, HAWK, Iris-T або системи ППО С-300, саме Patriot, розроблені Raytheon, найбільш ефективні проти атак. Переваги Patriot очевидні, і українські війська вже навчені їх використанню.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ясно дав зрозуміти, що «є системи, які можуть бути надані Україні». Але узгодити, як вони потраплять до рук українських солдатів, не так-то просто.

Хоча на схід відправляється не так багато ракетних систем, країни беруть на себе менші зобов'язання.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада і Нідерланди взяли на себе зобов'язання щодо фінансування, а Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США і Велика Британія пообіцяли надати матеріали і ракети. Латвія теж хоче приєднатися до програми, сказали у відомстві.

Нагадаємо, у квітні Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України.

Декілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України.

Зазначається, що ініціативу з пошуку ППО для Києва профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Водночас Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти обладнанням і ракетами, ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи Німеччини. 

 

Теги: Німеччина системи ППО

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