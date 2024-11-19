Підрив керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту: РФ затримала «підозрюваних»

Слідчий комітет РФ підозрює у вчиненні «терористичного акту» 38-річну жительку Севастополя та 47-річного жителя Ялти

Російські силовики заявили про затримання двох людей за підозрою в підриві автомобіля капітана 1-го рангу Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє «Крим Реалії».

У Слідчому комітеті РФ підозрюють у вчиненні «терористичного акту» 38-річну жительку Севастополя та 47-річного жителя Ялти. За їх даними, жінка «здійснювала спостереження за військовослужбовцем з метою встановлення та фіксації адрес, маршрутів пересування, розпорядку дня, використовуваних транспортних засобів». Чоловік, «виготовивши саморобний вибуховий пристрій і встановивши його під днище автомобіля», нібито привів його в дію.

💥В окупованому Севастополі підірвали автівку з капітаном 1-го рангу Чорноморського флоту рф. Окупант загинув pic.twitter.com/EZnqW2Krp7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2024

«Підозрюваних» заарештовано підконтрольним РФ Київським районним судом Сімферополя на два місяці.

Нагадаємо, у Севастополі Служба безпеки ліквідувала керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації Валерія Транковського. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також окупант неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.