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Підрив керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту: РФ затримала «підозрюваних»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підрив керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту: РФ затримала «підозрюваних»
У Севастополі вибухнуло авто з російським військовим.
фото: Mash, Telegram

Слідчий комітет РФ підозрює у вчиненні «терористичного акту» 38-річну жительку Севастополя та 47-річного жителя Ялти

Російські силовики заявили про затримання двох людей за підозрою в підриві автомобіля капітана 1-го рангу Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє «Крим Реалії».

У Слідчому комітеті РФ підозрюють у вчиненні «терористичного акту» 38-річну жительку Севастополя та 47-річного жителя Ялти. За їх даними, жінка «здійснювала спостереження за військовослужбовцем з метою встановлення та фіксації адрес, маршрутів пересування, розпорядку дня, використовуваних транспортних засобів». Чоловік, «виготовивши саморобний вибуховий пристрій і встановивши його під днище автомобіля», нібито привів його в дію. 

«Підозрюваних» заарештовано підконтрольним РФ Київським районним судом Сімферополя на два місяці.

Нагадаємо, у Севастополі Служба безпеки ліквідувала керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації Валерія Транковського. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також окупант неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.

Теги: Севастополь флот РФ Крим СБУ

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