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«Погрожував військовому вбивством». На Дніпропетровщині затримано депутата (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Погрожував військовому вбивством». На Дніпропетровщині затримано депутата (фото)
У Дніпрі затримано депутата за підозрою в рекеті
фото: СБУ

За матеріалами справи, злочинна група на чолі з чиновником вимагала $2,5 млн у місцевого підприємця, який служить у ЗСУ

Правоохоронці затримали депутата однієї з місцевих рад Дніпропетровської області. Йому оголошено про підозру в рекеті та викраденні військового. Про це повідомила Служба безпеки України.

«Служба безпеки спільно з прокуратурою нейтралізувала групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Дніпропетровщини. За результатами оперативних заходів у Дніпрі затримано лідера групи – депутата однієї з місцевих рад області», – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі затримано депутата
У Дніпрі затримано депутата
фото: СБУ

За матеріалами справи, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити «данину» – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством. Задокументовано, як рекетири «вибивали» $2,5 млн з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він прямував до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били і погрожували фізичною розправою.

СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка нібито займалася рекетом на Дніпропетровщині
СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка нібито займалася рекетом на Дніпропетровщині
фото: СБУ

Потім, як стверджують правоохоронці, зловмисники увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на бізнес.

Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством. Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку
Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку
фото: СБУ
Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку
Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку
фото: СБУ

На підставі отриманих доказів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці знешкодили в Харкові оперативно-бойову групу російського ГРУ, яка підірвала авто з українським військовослужбовцем і готувала нові теракти.

Раніше військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

До слова, суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна зрадниці, яка коригувала ракетні удари російських військ по школах і дитячих садках Донецької області, а також шпигувала за локаціями Сил оборони. 

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Теги: СБУ депутат військові Дніпропетровщина погрози підозра

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