Україна дронами уразила найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин (відео)

Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями США та країн ЄС

У ніч проти 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні.

На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Відстань від українського кордону до заводу – 900 км.

«СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у Дзержинську Нижньогородської області (РФ) цієї ночі пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони. У результаті цього постраждало ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», що є частиною військово-промислового комплексу агресора.